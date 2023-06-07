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Tarsus’ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Tarsus’ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik plajında bulunan çöplük alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çöplük alanda çıkan yangın, orada bulunan tekneye de sıçradı. Çevreyi dumanlar kaplaması üzerine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çöp atılan yerde çıkan yangın, alanda bulunan tekneyi de kullanılmaz hale getirdi.

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