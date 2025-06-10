Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat’ın yerli LRIT sistemiyle Türk bayraklı gemilerin dünya genelinde anlık izlendiğini duyurdu: “Denizlerde dijital kale kurduk.”ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından geliştirilen Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) sisteminin, Türk bayraklı gemileri dünyanın her noktasında anlık olarak takip ettiğini açıkladı.

Sistem, deniz kazalarının izlenmesi, arama-kurtarma operasyonları ve çevre güvenliği gibi stratejik alanlarda kritik rol oynuyor.

“DENİZLERDE DİJİTAL KALE KURDUK”

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın yerli teknolojisiyle geliştirilen LRIT sisteminin, Türk karasularından bin deniz miline kadar tüm gemileri izleyebildiğini belirtti. “Denizlerimiz 7/24 gözetim altında. Türk bayraklı gemiler, nerede olursa olsun bizim kontrolümüzde. Türksat, denizlerde dijital bir kale kurdu” dedi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) denetimlerinde tam not alan sistemin siber güvenliği, dünya standartlarının üzerinde. Uraloğlu, “Bu başarı, Türkiye’nin denizcilik vizyonunun göstergesidir” diye konuştu. LRIT, gemilerin konumu, yük durumu ve limana yanaşma zamanı gibi verileri anlık takip ederek deniz taşımacılığında güvenliği artırıyor.

KRİZLERDE HIZLI MÜDAHALE

Sistem, arama-kurtarma sahasındaki hareketleri tek platformda izliyor ve gemi bilgileri, seyrüsefer rotaları ile kargo verilerini bir araya getiriyor.

Bakan Uraloğlu, “Kriz anlarında müdahale süremizi kısaltıyor, deniz güvenliğini güçlendiriyor. Türksat, Türkiye’nin dijital egemenlik vizyonunun denizlerdeki yansımasıdır” dedi.