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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, farklı fakültelerde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Gazze’de yaşanan olayların soykırım boyutuna ulaşarak insanlık dramı haline geldiğini belirterek, “Savaşın ve barışın ne olduğunu Türk milleti olarak iyi biliyoruz. Şu an İsrail, Filistin halkına karşı insanlık dışı saldırılarda bulunuyor. Sizler de bu acıyı en yakından yaşayan ve hisseden kişilersiniz.

Bizlere emanet edilen Filistinli öğrencilerimizin, evlatlarımızın yanında olduğumuzu, onların ihtiyaçlarına yönelik gereken tüm desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Filistin halkına yapılan ve gün geçtikçe ağırlaşan insan hakları ihlalleri artık son bulmalıdır, yaşananlara dünya kamuoyu sessiz kalmamalıdır” dedi.