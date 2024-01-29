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EMİTT, kapılarını 27. kez açmak için hazırlanıyor. 6- 9 Şubat tarihleri arasından İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuara Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB) öncülüğünde katılan Didim Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Fuarda kurulacak olan Didim standında Didim Belediyesi, Didim Ticaret Odası, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, oteller ve turizmciler Didim'in tanıtımını gerçekleştirecek.

Emitt Fuarı'nda, Didim 7.Holde 7351 numaralı stantda yer alacak. Didim’in turizm profesyonelleri ve sektör temsilcileri doğası, havası, denizi, tarihi ile önemli turizm kentleri arasında yer alan Didim'i en iyi şekilde tanıtma gayreti gösterecek. Fuar alanında yer alacak Didim standında 7 Şubat Çarşamba günü saat: 14.00'de açılış kokteyli gerçekleştireceğiz.

