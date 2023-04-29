Didim Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 5’ncisi düzenlenen Didim Vegfest renkli görüntülerle binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı’nın yanında başladı. Türkiye’nin dört bir yanından vegan yaşam felsefesine inanmış katılımcıların yer aldığı festivalin ilk günü dolu dolu geçti. Festivalde paneller ve söyleşilerin yanı sıra sergiler ve yarışmalar gerçekleşirken, vegan lezzetler birbiri ile yarıştı.





30 Nisan 2023 Pazar gününe kadar devam edecek olan Didim Vegfest birbirinden güzel etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Program çerçevesinde 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Pınar Keleş, 21.30’da Zeynep Casalini, 30 Nisan Pazar günü 21.00’da Ceylan Ertem hayranları ile buluşacak.