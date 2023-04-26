Kaza, Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde motosikleti ile ilerleyen Barış Var (45) isimi şahıs hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile yol kenarındaki direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Var, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Var'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.