Aydın’ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altından kalan 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalı çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprakta göçük meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediye itfaiyeekipleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri belli oldu

Yaşanan olayda toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçilerin Şeyhmus Yapıştıran, Celal Yıldırım ve Ramazan Okul, yaralının ise H.D. isimli işçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.