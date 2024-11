TBMM 21. Dönem DSP Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, ekonomik kriz, gıda, su krizi ve kuraklık ile ilgili yazılı açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 21. Dönem DSP Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, Türkiye'de bir yandan her geçen gün ağırlaşan ekonomik kriz, alım gücünün azalırken, işsizliğin artması ve diğer taraftan da kuraklık ve ileriki yıllarda yaşanacak gıda ve su krizine yazılı yaptığı açıklama ile dikkati çekti.

"Koyun can derdinde... Kasap et derdinde..." diyen DSP'li Şimşek, açıklamasında, "Ülkemizde başta karar vericiler olmak üzere, kamu kurum kuruluşları, ziraat odaları, üretici birlikleri ve akademisyenlerimizle toplanarak gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Edirne il, ilçe, belde, köy ve mahalle ziyaretlerimde; Halkımızın tek gündemi geçim olup, üreticilerimiz girdi fiyatlarının yüksekliği ile üretim yapamamaktadır. Defalarca, yıllarca siz değerli yerel basınımız aracılığı ile, ziyaretlerimizde dile getirdiğim; üretim odaklı ekonominin yerine 22 yıldır uygulanan tüketim odaklı ekonomi programının uygulanması ile, her şeyimizi ithal eder, dışa bağımlı hale getirdik. Ülkemizde 22 yıldır yönetenlerin halkımıza balık tutmayı değil, balık yemeye alıştırdı" ifadelerini kullandı.

Umutsuz olmadıklarını aksine umutlu olduklarını ifade eden Şimşek, "Gücünü HALK’tan ve HAK’tan alan seçilmişlerimiz, Özünde dürüst, namuslu ve ahlaklı halkımız ile güzel günler yakında. Tek ses, tek yürek olarak hep birlikte çok çalışarak başaracağız" mesajını verdi.