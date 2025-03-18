Dünya Ahıskalılar Birliği (DATÜB), Philadelphia’da iftar programı düzenledi. Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve Washington Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Ali Alper Orkun iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

abdpost.com / ABD (İGFA) - Ahıskalı soydaşların ve Türk vatandaşlarının bir araya geldiği iftar yemeğinde, dostluk ve dayanışma mesajları verildi. Başkonsolos Yazal ve Müşavir Orkun, Philadelphia’daki vatandaşlarla birlikte oruçlarını açarken, bölgede yaşayan Türk ve Ahıskalı topluluklarının güç birliği ve kültürel bağlarını güçlendirmelerine katkı sağladılar.

Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu, programın ev sahipliğini üstlenen Dünya Ahıskalılar Birliği ABD Temsilcisi Şöhret Temirov’a sosyal medya hesaplarında teşekkürlerini iletti.

Dünya Ahıskalılar Birliği'nin bu tür organizasyonlarla, Ahıskalıların kültürünü yaşatmaya ve tüm dünyadaki soydaşlarıyla bağlarını güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.