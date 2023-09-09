Bu yıl 2.’si düzenlenen ’Dünya Didim’i Seviyor’ festivali renkli görüntülerle başladı. İlçede yerleşik olarak yaşayan 75 farklı ülke vatandaşının destek olduğu festival Atatürk Bulvar’ında kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalde stant açacak olan yabancı ülke vatandaşları kendi ülkelerinin bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşe İlçe protokolü de destek verdi.

Müzik eşliğinde gerçekleşen yürüyüş festivalin yapılacağı Apollon Tapınağı girişinde sona erdi. Yürüyüşün ardından etkinliklere geçilirken festivale Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte birisi yabancı uyruklu ikinci çocuğun İstiklal Marşını Türkçe okuması yoğun alkış aldı. Ardından çocuklar dünyaya barış mesajını iletti. Festivalde yabancıların da yer aldığı halk oyunları ekipleri Aydın’a özgü yöresel halk oyunları gösterilerini sundu. Yabancıların gösterdiği performans büyük beğeni topladı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca bu yıl 2.’si düzenlenen festivale öncülük etmekten gurur duyduğunu belirterek "Ben yıl boyunca yaptığım konuşmalarda bir konunun altını çizmeye çalıştım. Didim bizim için bir inci. İnci kendi başına da değerli bir materyal. Didim Apollon’uyla Milet’iyle dünya kültür mirasının bir parçası. Didim, 90 kilometrelik sahil şeridiyle 50 tane güzel koyuyla, mavi bayraklı plajlarıyla Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel turizm destinasyonlarından birisi. Bizler Didimli olmaktan bizler Didim’de olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ama Didim’i en özel kılan şey aslında sizlersiniz. Geçen sene bu festivale katıldığım zaman 65 ülkeden vatandaşlar Didimli olmuşlardı. Bu sene bu rakam 75 oldu. Bu şu demek. Bizim ailemiz büyüyor Didimliler olarak Didim Ailesini büyütüyoruz. Bu sene 75 ülkeden bize aşık, Didim’e aşık dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlar var. Didimli olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Festivalde ilk konuşan Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, “Didim’de festivalin ortaya çıkmasının üç düşüncesi vardı. Bu üç düşünceden birincisi dört semavi dinde, kutsal sayılan Barış’ı simgeleyen zeytinin ana vatanı olan bir bölgesinde yaşıyor olmamız. Bu bizim için önemli bir etkendi. İkinci nedeni bütün dünyada barış ve hoşgörüyü simgeleyen Mevlana’nın aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir sözü idi. Üçüncüsü de günümüzde çok daha fazla ihtiyacımız olan barışa bütün dünyada bugün seslenebileceğimiz bir sözü söyleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta barış, cihanda barış’ sözüydü" diyerek etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise barış ve dostluğun öneminden söz ederek "Şu günlerde dünyanın her bir köşesinde kan ve gözyaşının aktığı çok fazla örtülü savaşların olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu savaşların nedeninin sadece emperyalist güçlerin açlığıdır. Sorunlu bir dünyada yaşıyoruz. Biz tabii ki çocuklarımıza böyle bir dünya bırakmak istemiyoruz. Barış için, dostluk için, çocuklarımız için daha iyi yaşanabilir, daha güvenli bir dünya bırakabilmek için elimizden gelen birçok şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. İşte bu festival de onlardan bir tanesi. Geçen sene birincisini yapmıştık. Bu sene ikincisini yapıyoruz. İnşallah artarak devam edecek. Ve ümit ediyorum ki çocuklarımıza daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de büyük katkıda bulunacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi, ilçe protokolü tek tek stantları gezerek yabancı ülke vatandaşlarıyla sohbet edip, ikramlarını tadına baktı.