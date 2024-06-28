Düzce'de Otluoğlu Köyü'ndeki ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin merkeze bağlı Otluoğlu Köyü Saraçlar Mevkii'nde bulunan Osman Orak'a ait evin ağır bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ahırdaki 5 Büyükbaş hayvanı çıkardı. Dumandan etkilenen hayvanlar, sahipleri tarafından su dökülerek canlandırılırken, yangında 2 hayvan telef oldu.

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrasında alevler büyümeden söndürüldü.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: igf