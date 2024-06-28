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Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Keşan'da vatandaş açık alanda yapılan düğünlerden şikayetçi

Keşan'da vatandaş açık alanda yapılan düğünlerden şikayetçi

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ahırdaki 5 Büyükbaş hayvanı çıkardı. Dumandan etkilenen hayvanlar, sahipleri tarafından su dökülerek canlandırılırken, yangında 2 hayvan telef oldu.

Düzce'de Otluoğlu Köyü'ndeki ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin merkeze bağlı Otluoğlu Köyü Saraçlar Mevkii'nde bulunan Osman Orak'a ait evin ağır bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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