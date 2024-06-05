Düzce'de uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Konurap Beldesi Beçi ışıklar mevkisinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Salim Bayraktar idaresindeki 34 FPT 525 plakalı otomobil sürücüsü yapılan kısa bir kovalamaca sonucunda yakalandı.
D-655 Düzce- Akçakoca bağlantı yolundan Düzce şehir merkezi istikametine kaçmaya çalışan Bayraktar gece kartallarının peşine düşmesiyle yaklaşık 500 metre kaçabildi.
Durdurulan araç asayiş be trafik ekipleri tarafından incelendi.
Yapılan inceleme sonucunda 2.05 promil alkollü olduğu tespit edilen Bayraktar'a 7945 TL para cezası kesildi.
Bayrak sağlık kontrolünün yapılması için önce Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından polis merkezine götürüldü.