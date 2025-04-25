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Operasyon kapsamında İ.Y., E.K. ve S.S. adlı 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan işlem yapıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak Çilimli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Operasyonda, bin 77 adet sentetik ecza metamfetamin maddesi ve 7 parça halinde 5 gram kokain ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1077 adet sentetik ecza metamfetamin ve 5 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak Çilimli Cezaevi’ne gönderildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

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