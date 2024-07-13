Efeler Kemer mahallesinde oturan Aydın Bakalhan'ın oturduğu evde cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre Kemer Mahallesi'nde oturan Aydın Bakalhan’dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis eşliğinde çağırılan çilingir ile kapı açıldığında Aydın Bakalhan’ın cansız bedeni ile karşılaştılar. 112 sağlık ekiplerinin gelmesiyle ilk belirlemelere göre kalp krizi olduğu belirlendi. Aydın Cumhuriyet Savcısının gelmesiyle birlikte Aydın Bakalhan’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ömür Yapıcı