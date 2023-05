Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen 3’üncü gün etkinliklerinde; Ünlü Şef Ali Ronay ve Yeşilçam’ın usta ismi Hale Soygazi Efeler halkıyla buluştu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile İzmirli fotoğraf sanatçılarının birlikte düzenlediği 'Bir Tabak Ot Yemeği Sergisi' ile Aydın Ticaret Borsası’nın Zeytinyağı Tadım Paneli festival boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu.



Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç’un vefatı nedeniyle buruk devam eden etkinliklerde günün ilk söyleşi konusu 'Şölen Kültürü ve Keşkek' oldu. Moderatörlüğünü Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın yaptığı söyleşinin konuşmacı koltuklarında yaptığı enfes keşkeklerle bölge halkı tarafından “Keşkekçi Hülya” ismiyle tanınan Hülya Yardımcı ve Halkbilim Uzmanı Gonca Tokuz yer aldı.





Slow Food Lideri Atilla, keşkeğin ana malzemelerinden biri olan buğdayın tarihçesinden ve öneminden bahsettikten sonra sözü Gonca Tokuz’a verdi. Keşkeğin çok özel bir yemek olduğunu ve birçok kültürün sofrasında yer bulduğunu belirten Tokuz, “Keşkek özel günlerde pişirilen bir yemek. Şölen ve bayram sofralarının birçoğunda keşkek var. İmece usulü hazırlanan bir yemek. Keşkek kadar biz diyebildiğimiz bir yemek yok. Ayrıca sağlığa da faydaları bulunuyor. Emziren anneler sütünü artırmak için keşkek yiyor” diye konuştu.



'Keşkekçi Hülya' ismiyle tanınan Hülya Yardımcı da bu üne kavuşma sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsetti ve uzun yıllar çıraklık yaptığını belirtti. Keşkek yapımında kullandığı yöntemleri de paylaşan Yardımcı, “Keşkek yemeğini iyi yapabilmek bir ömür ister. 24 saatte hazırlanan bir yemektir. Seçtiğiniz buğday, et ve pişirilmesinde kullanılan odunlar özenle seçilmelidir. Meşe odunu kullanılmalıdır. Buğdayları 12, etleri de 6 saat suda beklettikten sonra pişirmeye başlıyoruz. Ayrıca keşkek ne kadar çok dövülürse kıvamı o kadar iyi olur” diye konuştu.



Söyleşinin ardından Keşkekçi Hülya’nın hazırladığı keşkeğin tadına bakmak isteyen vatandaşlar bu özel lezzet için metrelerce kuyruk oluşturdu.



Günün ikinci etkinliği Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Okan Umut ve öğrencilerinin yer aldığı Mutfak Atölyesi Çalışması ve Söyleşisi oldu. Efeler Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yetiştirdikten ve tüketime hazır hale getirdikten sonra vatandaşların doğal ve besleyici gıdaya ucuz ulaşım noktası olan Efe Bakkalların raflarındaki ürünler ile çeşitli yemekler hazırlayan Okan Umut ve öğrencileri, lezzetli tabakları Başkan Atay, eşi Güneş Atay ve festivalin ünlü konukları arasında yer alan Hale Soygazi’nin beğenisine sundu.



Moderatörlüğünü 26.Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’in üstlendiği 'Sağlıklı Uzun Yaşam' isimli söyleşinin konuşmacıları Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hale Soygazi ile Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer oldu. Sağlıklı yaşamın sırlarının paylaşıldığı söyleşide söz alan Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer, genlerin uzun ve sağlıklı yaşamda yüzde 20 oranında etkili olduğunu geri kalan yüzde 80’lik kısmın yaşamın akışı içinde şekillendiğini ifade etti. Dizdarer, “Sağlıklı yaşam keskin çizgiler yerine yaşadığımız coğrafyaya göre şekillenmeli. Uzun yaşamın yanında kaliteli bir hayat sürmek de oldukça önemli. Bunun kat'i kuralları olmasa da işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Kendimizi kısıtlamak yerine ölçülü bir beslenme uzun ve kaliteli bir yaşama katkı sunacaktır” dedi.



Sağlıklı beslenmenin önemli olduğu kadar zor olduğuna da dikkat çeken Hale Soygazi, “Bununla ilgili neredeyse her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Moda haline gelen diyet programları uygulanıyor. Doğru bulmuyorum. Her şeyi yiyebiliriz fakat ölçülü olmak gerek. İnsan biraz da kendisinin doktoru olmalı” ifadelerini kullandı.



Efeler Belediyesi’nin tarlalarında yetiştirilen ve halka sunulan şevketibostan, cibes ve enginara da değinen Soygazi, bu ürünlerin tadına baktığını ve çok beğendiğini sözlerine ekledi.



Münür Alikoç Gastronomi Festivali, Ünlü Şef Ali Ronay’ın Mutfak Atölyesi çalışması ile devam etti. Efeler’deki kent pazarından alışveriş yapan Ronay, yöreye özgü bitkileri kullanarak birbirinden lezzetli yemekler yaptı. Efelerli vatandaşlar için çeşitli malzemelerle özel tabaklar hazırlayan Ronay, yemeklerine 'Yeşil Çorba' ve 'Yeşil Omlet' ismini verdi. Ronay, yaptığı yemekleri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ikram etti. Yemekleri çok beğendiğini söyleyen Başkan Atay, Ünlü Şef’e festivale katıldığı için teşekkür etti.



Lezzet yarışmasının 3’üncü gününün teması 'Yöresel Tatlılar' oldu. En iyi tabağı sunmak için yarışan 21 maharetli el, hazırladıkları yöresel tatlıları jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışmanın jüri koltuklarında; Ceyhun Dizdarer, Okan Umut Şimşek, Serdar Çelenk, Ali Ronay, Arzu Acurol, Gonca Tokuz ve Güneş Atay yer aldı. Jüri sözcülüğü görevini ise Ali Ronay üstlendi. Yarışma sonucunda üçüncü Saraylı tatlısı ile Selin Koca, ikinci ise Enginar tatlısı ile Ayfer Özer oldu. Efe Çelik’in hazırladığı Kabak tatlısı ise yarışmanın en beğenilen tabağı oldu. Yemek yarışmalarının ilk iki gününde dereceye giren yarışmacılar ise şu isimlerden oluştu; et yemekleri kategorisinde birinci Necla Adıgüzel, ikinci Dilan Akyol, üçüncü Sevgi Akyıldız. Zeytinyağlılar kategorisinde ise birinci Dilan Akyol, ikinci Rabia Akar, üçüncü Hacer Özacer. Lezzet şölenine renk katan yarışmada dereceye girenler, ödüllerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dan aldı.



Üç gün boyunca birbirinden değerli konuklar, çeşitli etkinlikler ve vatandaşların yoğun ilgisiyle noktalanan Münür Alikoç Gastronomi Festivali’nde birbirinden güzel yemeklerin sergilendiği stantlar ile festivale renk katan çocukların doyasıya eğlenmesini sağlayan Şişme Oyun Parkı’nın 1 Mayıs Pazartesi günü de hizmet vereceği bildirildi.