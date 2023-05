Marka Kent Efeler sloganıyla çalışmalarına devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye özgü tatları yurt ve dünya çapında tanıtmak amacıyla düzenlediği Münür Alikoç Gastronomi Festivali noktalandı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nın ev sahipliği yaptığı festival, Efeler’in yanı sıra çevre illerden de gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. On binlerce vatandaşın cuma gününden hafta sonuna kadar takip ettiği festivalde ünlü isimler de yer aldı.



Usta Şefler, Sahrap Soysal, Hazer Amani ve Ali Ronay, Belgesel Yönetmeni ve Yazar Nebil Özgentürk, tiyatro sahnelerinin aranan ismi dizi ve sinema oyuncusu Halil Ergün ile Yeşilçam’ın unutulmaz güzellerinden Hale Soygazi’nin yanı sıra mutfak yazarları ve bilim insanları festivalin ünlü konukları oldu.



Festivalin ilk gününde Moderatörlüğünü Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın yaptığı “Bir Tabak Ot Yemeğinin Hikayesi” isimli söyleşinin konuşmacı koltuklarında Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ve Prof. Dr. Adil Alpkoçak oturdu. Keyifli sohbette, ot yemeklerinin geçmişten günümüze yolculuğu ve sağlığa faydaları anlatıldı.

İlk günün ikinci söyleşi konusu ise “Ege’nin Gastronomi Turizmi” oldu. Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in moderatörlük yaptığı söyleşide konuşmacılar, Foça Kooperatif Başkanı Eren Tunga, Halkbilim Uzmanı Nihal Kadıoğlu Çevik ve CDR Başkanı Bülent Akgerman’dı. Yazdığı kitaplarla Türk mutfağına yön veren Usta Şef Sahrap Soysal da festivalin ilk gününde sahneye çıktı. Soysal, Mutfak Atölyesi çalışmasını Efeler’in Toprak Anaları ile birlikte gerçekleştirdi.



Münür Alikoç’un ismi festivalde yaşatıldı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç, 29 Nisan Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Alikoç’un ismini yaşatmak için önemli bir karar alan Efeler Belediyesi festivalin ismini “Münür Alikoç Gastronomi Festivali” olarak değiştirdi. Efeler’i hüzne boğan ölüm nedeniyle buruk geçen festivalin ikinci günü “Ege’nin Ot Yemekleri”, “Efeler’de Enginar Kültürü”, “Sanatta Gastronomi”, “Aydın’ın Avrupa Birliği İşaretleri İncir ve Kestane” isimli söyleşiler ile devam etti. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen söyleşilerin konuşmacı koltuklarında, Yazar-Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk ile tiyatro sahnelerinin ve ekranların usta ismi Halil Ergün’ün de aralarında bulunduğu birbirinden değerli isimler oturdu.



Enginar konuşuldu

Coğrafi avantajlar nedeniyle en lezzetlisi ve besleyicisinin Efeler’de yetiştirildiği enginar, festivalde konuşulan gıdalar arasında yer aldı. “Efeler’de Enginar Kültürü” isimli söyleşinin moderatörlüğünü Serdar Çelenk yaptı. Konuşmacılar Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kahyaoğlu ile ünlü Şef ve Yazar Arzu Acurol, enginarın kullanım alanlarını, tüketim yöntemlerini ve tarihsel sürecini anlattı. Enginarın, Dünya tarihinde iz bırakmış birçok ismin sofrasında yer bulduğunu ve patlıcandan sonra en fazla çeşitte yemeği yapılan ürün olduğu bilgisi de aktarıldı.



Hazer Amani hünerlerini efeler için sergiledi

Münür Alikoç Gastronomi Festivali’nin ünlü konukları arasında bulunan Usta Şef Hazer Amani, Mutfak Atölyesi çalışmasında festival ziyaretçileri için birbirinden lezzetli ve özgün yemekler yaptı. Efeler’deki kent pazarından alışveriş yapan Amani, yöreye özgü bitkileri kullanarak Efelerli vatandaşlar için iki özel tabak hazırladı. Amani, ilk yemeğine “Bol otlu, Enginarlı ve Baklalı Kuzu Yemeği” ikincisine ise “Baklalı Dereotlu Pilav” ismini verdi. Hünerlerini sergilemeye devam eden Amani, ziyaretçiler için “Efeler Magnolia” adını verdiği bir de tatlı yaptı.



Aydın’ın tescilli ürünleri incir ve kestane

Münür Alikoç Gastronomi Festivali’nin ikinci gününde söyleşi konularından biri de “Aydın’ın Avrupa Birliği İşaretleri İncir ve Kestane” oldu. Moderatörlüğünü Argoarkeolog Ahmet Uhri’nin yaptığı söyleşinin konuşmacısı Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YUCİTA) kurucu üyesi Pınar Nacak oldu. Söyleşide, coğrafi işaret kavramının önemine vurgu yapıldı. Coğrafi işaretin gastronomi turizmini canlandırdığı Aydın yöresinin de en fazla incir ve kestane yetiştirilen bölge olarak bu iki ürünün tesciline sahip olduğu belirtildi ve bölgede daha birçok coğrafi işareti alınabilecek lezzetler olduğuna ve bu yönde çalışmaların artması gerektiğine dikkat çekildi. 2’ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali’yle Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın bu yönde bir bilinç uyandırdığını söyleyen konuklar Başkan Atay’a teşekkür etti.



Son günün ilk konusu keşkek

Festivalin üçüncü ve son gününde ilk söyleşi konuşu “Şölen Kültürü ve Keşkek” oldu. Moderatörlüğünü Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın yaptığı söyleşinin konuşmacı koltuklarında yaptığı enfes keşkeklerle bölge halkı tarafından “Keşkekçi Hülya” ismiyle tanınan Hülya Yardımcı ve Halkbilim Uzmanı Gonca Tokuz yer aldı. Slow Food Lideri Atilla, keşkeğin ana malzemelerinden biri olan buğdayın tarihçesinden ve öneminden bahsettikten sonra sözü Gonca Tokuz’a verdi. Keşkeğin çok özel bir yemek olduğunu ve birçok kültürün sofrasında yer bulduğunu belirten Tokuz, “Keşkek özel günlerde pişirilen bir yemek. İmece usulü hazırlanan bir yemek. Keşkek kadar biz diyebildiğimiz bir yemek yok” diye konuştu.



“Keşkekçi Hülya” ismiyle tanınan Hülya Yardımcı, “Keşkek yemeğini iyi yapabilmek bir ömür ister. 24 saatte hazırlanan bir yemektir. Seçtiğiniz buğday, et ve pişirilmesinde kullanılan odunlar özenle seçilmelidir. Ayrıca keşkek ne kadar çok dövülürse kıvamı o kadar iyi olur” dedi.



Hale Soygazi sağlıklı yaşam sırlarını Efeler’de anlattı

Moderatörlüğünü 26. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’in üstlendiği “Sağlıklı Uzun Yaşam” isimli söyleşinin konuşmacıları Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hale Soygazi ile Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer oldu. Sağlıklı yaşamın sırlarının paylaşıldığı söyleşide söz alan Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer, genlerin uzun ve sağlıklı yaşamda yüzde 20 oranında etkili olduğunu geri kalan yüzde 80’lik kısmın yaşamın akışı içinde şekillendiğini ifade etti. Sağlıklı yaşam sırlarını Efeler’in festivalinde anlatan Soygazi, “Sağlıklı beslenmek önemli olduğu kadar zor. Bununla ilgili neredeyse her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Moda haline gelen diyet programları uygulanıyor. Doğru bulmuyorum. Her şeyi yiyebiliriz fakat ölçülü olmak gerek. İnsan biraz da kendisinin doktoru olmalı” diye konuştu.



Ali Ronay’dan yeşil yemekler

Münür Alikoç Gastronomi Festivali’nin üçüncü günü Ünlü Şef Ali Ronay’ın Mutfak Atölyesi çalışması ile devam etti. Efeler’deki kent pazarından alışveriş yapan Ronay, yöreye özgü bitkileri kullanarak birbirinden lezzetli yemekler yaptı. Efelerli için özel tabaklar hazırlayan Ronay, yemeklerine “Yeşil Çorba” ve “Yeşil Omlet” ismini verdi.



Yemek yarışmalarının kazananlarına ödüller verildi

Festival boyunca düzenlenen “Yemekler Yarışıyor” isimli yarışmanın dereceye giren katılımcıları ödüllerine kavuştu. Aydın yöresi et yemeklerinde Necla Adıgüzel’in tabağı günün en iyisi seçildi. Dilan Akyol’un 2’inci tamamladığı yarışmanın, 3’üncü ise Sevgi Akyıldız oldu. Yöreye özgü zeytinyağlılarda ise en lezzetli yemeği bu kez Dilan Akyol yaptı. Rabia Akar yarışmanın ikincisi olurken Hacer Özacer üçüncülük ödülüne layık görüldü. Festivalin son gününde en iyi tatlıyı Efe Çelik hazırladı. Ayfer Özer’in ikinci olarak tamamladığı yarışmasının üçüncüsü Selin Koca oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere ödül, başarı belgesi ve hediyelerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay takdim etti.