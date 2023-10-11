İstihdama ve eğitime önem veren, bu alanlarda hazırladığı projelerle dikkat çeken İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) şimdi de POPKAR Sanat Derneği ile yeni projelere hazırlanıyor. İki derneği birlikte düzenlediği toplantıya Gençlik ve Spor eski bakanlarından ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Yüksel Çakmur ile farklı STK’ların temsilcileri de katıldı. İZİD’in yeni projelerinin tanıtıldığı toplantıda çocuk okutma projelerini destekleyen bağışçılara da plaket verildi.

İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, Türkiye’nin başlıca sorunlarından birini teşkil eden neredeyse her yaş gurubundan insanın sorunu haline gelen işsizliğin özellikle üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaştığını ve adeta sıradanlaştığını söyledi. Günümüz dünyasında ekonomik sorunların en başında yüksek genç işsizlik oranlarının geldiğine değinen Sungur, “Nüfusun büyük çoğunluğunun genç olduğu Türkiye’de bu problem uzun vadede çok daha ciddi sorunlara sebep olacağından önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra kadın istihdamı bakımından ülkemiz çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Özellikle bölgeler arası istihdam bakımından işsizliğin niceliği, cinsiyet ve nitelik gibi ciddi eşitsizlikler yaşanmaktadır. Özellikle genç işsizlik ile eğitim arasında uyuşmazlık olduğu; eğitim yükseldikçe kişilerin daha fazla işsiz kaldığı görülmektedir. Bu da iş gücü ile eğitim arasında çarpıklığın delili olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Toplantıda konuşma yapan Yüksel Çakmur, Türkiye’yi yönetecek insanların koltuk aşkıyla yanıp tutuşanlar değil, sanata, İzmir’e, İzmirliye, insanlara hizmet edenler olduğunu belirtti. Çakmur, “Ben aklımdakini söylemek istiyorum İzmir ve bu ülkeyi bir gün başta kadınlar yönetir, İzmir ve Türkiye Atatürk ülkesi olur” dedi.

En İyi İş İnsanları Derneği ödülünün sahibi olan İZİD’in Başkanı Feyyaz Sungur’u tebrik ederek çiçek veren Bakan Çakmur, eğitime destek olan Murat Zafer Tursun, Uzman Doktor Uğur Alfatlı, Şule Işık, Murat Çiçek ve Emekli Hakim Mehmet İlhan Şahin’e vekaleten Zihni Işık’ın plaketlerini de sundu.

POPKAR Sanat Derneği Başkanı Hasibe Makas da katılımlarından dolayı konuklara teşekkür ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.