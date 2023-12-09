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Jolly Joker Bursa'da Bursalı hayranlarıyla buluşan Emir Can İğrek seslendirdiği şarkılarla Bursalılara dolu dolu bir hafta sonu yaşattı.ERSEL NALBANT/RABİA ÖZKAN HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Müzik kutusu, Gönül Davası, Nalan, Beyaz Skandalım, Çiftetelli gibi birçok şarkının ve bestenin sahibi genç sanatçı Emir Can İğrek, Jolly Joker Bursa'da seslendirdiği şarkılarla sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Konser öncesinde mekana girebilmek için metrelerce kuyruk oluşturan Emir Can İğrek hayranları Jolly Joker Bursa'yı hınca hınç doldurdu.

Emir Can İğrek, sahneye çıkmasıyla tüm şarkılarını Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi.

Konserinde iki kez hayranlarının isteği üzerine 'Akşamcı' şarkısını da söyleyen Emir Can İğrek, sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.