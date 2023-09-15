Kura çekimi için düzenlenen geceye katılan Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, Kuşadası’nda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Altın Güvercin Beste Yarışması’nın açılışında konser vermek benim için çok özel ve heyecan verici” dedi.

Tarihi Kervansaray’da düzenlenen basın toplantısı ile başlayan 26. Altın Güvercin Beste Yarışması, finalistlerin sahneye çıkış sırasını belirlemek amacıyla düzenlenen geceyle sürdü. Geceye Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, KUSAV Başkanı Levent Köylü, organizatör Ali Rıza Türker, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

“ALTIN GÜVERCİN’İN YERİ AYRI”

Gecede konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın önemine dikkat çekerek “Kuşadası’nda pek çok organizasyon düzenliyoruz ama Altın Güvercin Beste Yarışması’nın yeri çok ayrı. İlk kez düzenlendiği 1986 yılından itibaren yarışmanın organizatörlüğünü yapan ve 4 yıldır yine bizimle olan Ali Rıza Türker’i ve bu organizasyonun başlamasında ilk siyasi iradeyi gösteren dönemin belediye başkanı Engin Berberoğlu’nu her zaman sevgiyle anıyoruz. O gün başlayan organizasyon Kuşadası’nın bir markası haline geldi ve bugün 26’ıncı kez gerçekleşiyor” dedi. Altın Güvercin’i dijitalleşen dünyanın koşullarına göre uyarlayarak yeniden Kuşadası’na kazandırdıklarını belirten Başkan Ömer Günel, eklenen halk oylaması ile yarışmanın ulusa mal olmuş bir organizasyon haline geldiğini söyledi.

“KUŞADASI YENİ TURİZMİN DE AMİRAL GEMİSİ OLACAK”

Altın Güvercin’in Türk pop müziğine pek çok değerli isim kazandıran çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel “Her geçen yıl yarışmaya başvuru yapan beste sayısı artıyor. 17 Eylül Pazar günü gerçekleşecek final gecesinde yarışmada dereceye girenler belirlenecek. Bunun yanında 1987 yılında ikincisi düzenlenen yarışmada merhum sanatçı Harun Kolçak ile birlikte yorumladığı ‘Yeniden’ adlı şarkı ile birinci olan Aşkın Nur Yengi de bizlerle olacak. Buradan Harun Kolçak’ı rahmetle anıyorum” diye konuştu. Başkan Ömer Günel tüm müzikseverleri Özer Türk Stadyumu’nda halka açık düzenlenecek final gecesine davet ederek “Altın Güvercin’in uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Çünkü Kuşadası’nın müzikle anılan bir kent olması arzusundayız. Kuşadası’nın bu temayla turizm yaşamına devam etmesi ve tıpkı geçmişte olduğu gibi yeni turizmin de amiral gemisi olması için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

KURAYLA SIRALAMA BELİRLENDİ

Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından final gecesinde yarışacak olan finalistlerin sahneye çıkış sıralamasını belirlemek üzere kura çekimi yapıldı. Çekilen kuraya göre sırasıyla Mücahit Yalçın Öztüfekçi’nin ‘Kuşadası’, Göktuğ Taracı ve Gökçe Özgül’ün ‘Tören’, Gözde Yüksel Çetin’in ‘Gitme’, Zeynep Onat’ın ‘Alış Bensizliğe’, Nazan Talu’nun ‘Duy Beni’, Erdal Saraçoğlu’nun ‘Unutursun’, Eliz Marasuna’nın ‘Geçecek mi’, Meral Engindeniz Arı’nın ‘Gördüğüm En Güzel Renk’, Umut Ahmet Beceren’in ‘Gül Dünyaya’ ve Nesem Yenipazar’ın ‘Vedalar’ isimli besteleri yorumcular tarafından seslendirilecek.

“KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN’E SAHİP ÇIKTI”

Kura çekiminin ardından pop müzik sanatçısı Emre Altuğ sahneye çıktı. Kuşadası’nda bulunmaktan duyduğunu memnuniyeti ifade eden Emre Altuğ, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın Türk pop müzik sektörü için çok önemli olduğunu söyledi. 10 yıllık bir kaybın ardından Kuşadası’nın yeniden Altın Güvercin’e sahip çıkmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Emre Altuğ “Kimler kimler geçti bu yarışmadan. Ne değerli isimler katıldı, ne değerli isimler jüri üyesi oldu. Bana da bu yıl, 26’ncı Altın Güvercin’in açılış konserini yapmak nasip oldu. Başta Ali Rıza Türker olmak üzere buna vesile olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Emre Altuğ, şarkılarını katılımcılar için seslendirerek geceye büyük renk kattı. Gecenin sonunda Başkan Ömer Günel tarafından Emre Altuğ’a teşekkür plaketi verildi.