Öğrencilere çorba ikram edildi Öğrencilere çorba ikram edildi

Doktora öğrencisi Borabay Erbay, TÜBİTAK 2214/A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında dört ay ABD'de araştırma yapmaya hak kazandı. 

Öğrencimizi ve öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.