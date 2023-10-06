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Doktora öğrencisi Borabay Erbay , TÜBİTAK 2214/A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında dört ay ABD'de araştırma yapmaya hak kazandı.

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