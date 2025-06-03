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Pehlivanlı Mahallesi; Tortum ilçe merkezine 30 kilometre, Erzurum il merkezine ise 84 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Karar, Erzurum’un idari yapısında önemli bir değişiklik olarak dikkat çekerken, Pehlivanlı Mahallesi’nin Uzundere-Serdarlı il yoluna yakınlığı ve coğrafi konumu nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı belirtiliyor.

Söz konusu idari değişiklikle, Pehlivanlı Mahallesi’nin Tortum Belediyesi’ne bağlı 'mahalle' statüsü sona ererek Uzundere Belediyesi’ne bağlı bir mahalle haline geldi.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Uzundere ilçesine bağlandı. İdari değişiklik, mahallenin coğrafi konumu ve yol yakınlığı nedeniyle yapıldı. ANKARA (İGFA) - Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Uzundere ilçesine bağlandı.

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