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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde "Türkiye ve Avrupa'da Gönüllülük" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında hizmet veren Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’nin atölye ve söyleşileri devam ediyor

Bu kapsamda düzenlenen "Türkiye ve Avrupa'da Gönüllülük" başlıklı söyleşide uzun yıllardır sivil toplum alanında aktif olan ve gönüllülük projeleri yürütmüş olan Oğuzhan Sinan Yıldırım ve İbrahim Serdar Koçar konuşmacı olarak yer aldılar.

Konuşmacıların farklı başlıklarda konuyu derinlemesine ele alarak katılımcıların gönüllülük konusunda farkındalığını geliştirmeyi amaçladığı söyleşide, Türkiye ve Avrupa'da gönüllülük faaliyetleri ve yazılan projeler üzerinden toplumlar arası etkileşimleri, olumlu değişimler ve ilham veren hikâyeler ele alındı.

“Gönüllülük, birlikte çalışarak, birbirimizden öğrenerek ve bir araya gelerek toplumlarımızı daha yaşanabilir hale getirmenin kapılarını aralar.” diyen genç katılımcıların ve STK sözcülerinin fikir paylaşımında bulunduğu söyleşi, karşılıklı soru cevap bölümünün ardından çektirilen fotoğrafla tamamlandı.