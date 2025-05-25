2024–2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Eskişehirspor, yıllar süren şampiyonluk özlemini büyük bir coşkuyla kutladı. Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen “Şampiyonların Gecesi”, binlerce taraftarın katılımıyla adeta karnaval havasında geçti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehirspor’un tarihine altın harflerle yazılan bu başarıyı tüm şehirle birlikte kutlamak, aynı zamanda kulübün yeniden yapılanma sürecine moral ve maddi katkı sunmak amacıyla organize edilen etkinlikte farklı müzik türlerinden sekiz ünlü sanatçı sahne aldı.

DJ performansıyla Kuvoka, Türk rap müziğinin öncülerinden Ceza ve Joker, R&B sanatçısı Jeff Redd, Eskişehir’in sevilen sesi Mithat Körler, pop müziğin güçlü yorumcuları Hande Ünsal ile Eskişehirspor’un marşlarını yorumlayan Bando ESES, geceye unutulmaz anlar yaşattı.

“Şampiyonların Gecesi”, coşkunun yanı sıra unutulmaz bir vefa anına da sahne oldu. Gece boyunca planlanan “Kardan Aydınlık” koreografisi, hem kulübün değerlerine hem de toplumsal hafızaya dokunan anlamlı bir gösteriye dönüştü.

Program, Mithat Körler’in “Alkış Bitti” adlı şarkısı ile başladı. Sanatçının körüğe girdiği an, stadyum ışıkları tamamen karartıldı. Bu sessizlik anında, dev ekranlara Türk Bayrağı yansıtıldı ve tribünlerdeki binlerce kişiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşu sağlandı. Anlamlı sessizlik sonrasında şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın vasiyeti Soner Yüksel tarafından okundu. 1 dakika 33 saniye süren bu okuma sırasında, şehidimizin hayatına dair görüntüler ekranlara yansıtılarak duygu dolu anlar yaşandı.

Anmanın devamında sahneye çıkan Ayselin Arslan, “Kardan Aydınlık” şarkısının giriş kısmını seslendirdi. Şarkı ilerledikçe sahne ışıkları yavaşça açıldı ve Ayselin Arslan, sahnenin merkezine ilerleyerek performansını tamamladı. Bu özel anlar, geceye katılan binlerce taraftarın kalbine dokunurken, Eskişehirspor camiasının vefa kültürünün bir kez daha altını çizdi.

Şampiyonluk sevincini paylaşmak üzere sahneye çıkan Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, 17 yıl aradan sonra gelen bu anlamlı zafer için taraftara teşekkür etti. Entok’un ardından mikrofonu devralan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise hem takımı hem de büyük bir tutkuyla destek veren taraftarı tebrik ederek alkış aldı.