Son yıllarda kullanımı giderek artan ev tipi su arıtma cihazlarının, suyun kalitesi üzerindeki etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, düzenli olarak bu suları tüketen kişilerin, özellikle günlük beslenme düzenlerinde de mineralleri yeterince alamaması durumunda, çeşitli sağlık sorunları yaşayabileceğine dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Arş. Gör. Seda Kuşoğlu Gültekin, ev tipi su arıtma cihazlarının suyun kalitesi üzerindeki etkileri konusunda uyarılarda bulundu.



Su arıtma cihazlarıyla yapılan çalışmaların, faydalı minerallerin içme suyundan tamamen ya da kısmen uzaklaştırıldığını ortaya koyduğunu kaydeden uzmanlar, düzenli olarak bu suları tüketen kişilerin, özellikle günlük beslenme düzenlerinde de bu mineralleri yeterince alamaması durumunda, uzun vadede çeşitli sağlık sorunları yaşaması olası olduğunu vurgu yapıyor.

Arş. Gör. Seda Kuşoğlu Gültekin, piyasada, kullanıcıların ulaşabileceği farklı marka ve özelliklerde birçok arıtma cihazı bulunduğuna dikkati çekerek, "Son yapılan bir çalışma, bu cihazların su içerisinde bulunan mineral miktarında azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Mineraller, insan vücudu tarafından üretilemeyen ve mutlaka günlük olarak beslenme yoluyla alınması gereken önemli moleküllerdir. Beslenme ve su tüketimiyle vücuda alınan bu mineraller, insan metabolizmasında kritik görevlere sahiptir. Su arıtma cihazlarıyla yapılan çalışmalar, bu faydalı minerallerin içme suyundan tamamen ya da kısmen uzaklaştırıldığını ortaya koymuştur. Düzenli olarak bu suları tüketen kişilerin, özellikle günlük beslenme düzenlerinde de bu mineralleri yeterince alamaması durumunda, uzun vadede çeşitli sağlık sorunları yaşaması olasıdır.” diye konuştu.

Minerallerin insan sağlığı için çeşitli önemli görevlere sahip olduğunu dile getiren Arş. Gör. Seda Kuşoğlu Gültekin, minerallerin vücudun iç dengesi olarak adlandırılan homeostazinin sağlanması ve sürdürülmesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Kalsiyumun magnezyum ve potasyum gibi minerallerin uzun vadede yeterli miktarda alınmaması, yorgunluğa, kas kramplarına ve diş-kemik zayıflığına neden olabildiğini belirten Gültekin, "Gelişme çağındaki bireylerde veya hamilelik durumunda ise daha ciddi sağlık sorunları görülebilir. Sodyum ise, potasyum ile birlikte çalışarak vücudun su dengesini düzenleyen bir elektrolittir. Bu sıvı dengesi, sinir ve kas sistemi için kritik öneme sahiptir. Diğer mineraller gibi sodyum ve kalsiyum da vücut tarafından üretilemez ve dışarıdan, günlük beslenme ile alınması zorunludur" dedi.

SU ARITMA CİHAZLARININ DÜZENLİ BAKIMLARI YAPILMALI

Öte yandan arıtma suyunun mineral içeriğindeki azalmanın yanı sıra, evlerde kullanılan su arıtma cihazlarının düzenli bakımlarının yapılması ve filtrelerinin zamanında değiştirilmesinin de önemli bir konu olduğuna işaret eden Gültekin, “Bakımı düzenli yapılmayan ve filtreleri zamanında değiştirilmeyen bir arıtma cihazından elde edilen suyun sağlık standartlarına uygun olması beklenemez. Ancak, gerekli filtrasyon, klorlama gibi işlemlerden geçerek tüketiciye ulaşan doğal kaynak suları, tüketim için genellikle güvenli kabul edilmektedir.” diye konuştu.