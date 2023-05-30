Olay, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Dalama Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Mehmet A.’ya ait 09 JM 160 plakalı traktör evinin önünde park halindeyken çalındı. Mehmet A., evinden çıktığı esnada traktörünün yerinde olmadığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çalınan traktörün ve olayın şüphelilerinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Karakola giderek ifade veren Mehmet A., kimliği belirsiz kişilerin bulunmasını isteyerek şikayetçi oldu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.