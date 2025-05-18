Manisa’da 2025 yılı hal sezonu, Turgutlu Hali’nde düzenlenen törenle açıldı. Yeni hal sezonunun açılışı, çiftçilerin alın teri ve emeğinin karşılığını alacağı, esnafın tezgahlarının bollukla dolacağı ve tüketicilerin taze ürünlere ulaşacağı umuduyla edilen dualarla yapıldı.MANİSA (İGFA) - Turgutlu Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde düzenlenen sezon açılış törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, Turgutlu Manav ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Necati Gürkıvrak, çiftçiler ve hal esnafı katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in selamlarını ileterek, yeni sezonun tüm paydaşlar için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. “Biz her yıl sezon açılışını buradan, Turgutlu’dan dualarla, bereket dileklerimizle yapıyoruz. İnşallah sezon hem çiftçimiz hem hal esnafımız hem pazarcı esnafımız hem de tüketicilerimiz için bereketli ve bol kazançlı olur” dedi.

Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın ise “Hayırlısıyla yeni bir sezona başlıyoruz. Rabbim öncelikle tüm çiftçi ve esnaf kardeşlerime, tüm tüketicilerimize hayırlı bir sezon geçirmemizi, bereketli ve bol ürünler çıkarmamızı nasip etsin” diye konuştu.