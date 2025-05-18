Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, çevre duyarlılığı adına anlamlı bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ konsorsiyumu kapsamında Okul Eğitimi İşbaşı projesinin yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde, 7/C sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmeni Senem Akarsu ile birlikte Güzelyalı sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Sahil boyunca biriken çöpleri toplayan öğrenciler, plastik atıklardan şişelere, kağıt ve diğer çöplere kadar sahili temizleyerek, çevre kirliliğine dikkat çekti.Etkinlik, bölge halkının da ilgisini çekerken, vatandaşlar da öğrencilerin duyarlı davranışını takdirle karşıladı.

Okul yönetimi, Erasmus+ projesi kapsamındaki etkinliğin çevre bilincini artırmayı ve öğrencilerin sosyal sorumluluk farkındalığını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.