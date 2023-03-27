Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı ev arkadaşının başına çekiçle vurarak kasten öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis ile yargılanan Cesim İ. (27), Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda olayın haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye’de 17 Nisan 2022 tarihinde Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi’nde yaşayan Gürel Uslu (56) ile iş ve ev arkadaşı Cesim İ. (26) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Cesim İ. eline geçirdiği çekiçle Gürel Uslu’yu başına vurarak öldürmüş ve daha sonra polis karakoluna giderek teslim olmuştu. Gözaltına alınan Cesim İ. tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Cesim İ. hakkında Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürme suçundan dolayı müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Cesim İ. ve avukatlar katıldı.

"Haksız tahrik talebi"

Son duruşmada iddia makamı olayla ilgili mütalaasında sanık Cesim İ.’nin Gürel Uslu’yu çekiçle başına vurarak öldürdüğünün sabit olduğu, bunun yanında sanığın çekici evde çivi çakmak için getirdiğini, taraflar arasında eskiye dayalı husumet bulunmaması ve olayın kapı çarpması üzerine bir anda gelişmesi ile birlikte değerlendirildiğinde "tasarlama halinin" mevcut olmadığının anlaşıldığı, öldürülen Gürel Uslu’nun çabuk sinirlenip sakinleşen, dik başlı, başkalarına çabuk bağırabilen birisi olduğu yönündeki tanık anlatımları ile sanığın maktulün eylemlerine ilişkin aşamalardaki tutarlı anlatımları dikkate alındığında, olay öncesinde eve önce kendisi girdiğinde kapının rüzgar sebebiyle çarpması sonucunda, Uslu’nun Cesim İ.’ye kapının sert kapatıldığı gerekçesiyle küfürle hakaret etmesi, Cesim İ.’nin rüzgardan olduğunu söylemesi üzerine Gürel Uslu’nun bağırıp çağırıp söylenmesiyle “Seni pişman edeceğim, anandan emdiğin sütü burnundan getireceğim” şeklinde konuşmaları sonucunda Cesim İ.’nin Uslu’ya çekiçle vurduğu itibar edilerek, sanığın eylemine kendisi ile tartışan sanığın suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin anlaşılmakla “haksız tahrik” hükümlerinin uygulanmasını istedi.

“Psikolojim bozuk tedavi altındayım"

Tutuklu sanık Cesim İ. esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında önceki savunmalarını tekrar ederek, “Olay nedeniyle pişmanım, bana küfür etmesi sonucu bu olay meydana geldi. Ne yaptığımı da hatırlamadım. Psikolojim bozuk, tedavi altındayım” dedi. Son sözünde de benzer ifade kullanan Cesim İ., “Pişmanım beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

"Olay anını hatırlamamaktadır"

Öldürülen Gürel Uslu’nun avukatı ise, "Olay yerinde bulunduğu hal ve deliller değerlendirildiğinde olayın canavarca hisle işlendiği sabittir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Cesim İ.’nin avukatı ise dördüncü ihtisas kurulunun raporuna itiraz ettiklerini, sanığın halen Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini, ataklarının sürdüğünü kaydederek, "Her ölümün bir nedeni vardır. Müvekkil olay anını hatırlamamaktadır. Gürel Uslu’nun kendisine küfür ettiğini hatırlamaktadır. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

18 yıl hapis

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Cesim İ.’nin Gürel Uslu’yu kasten öldürmesi nedeniyle önce müebbet hapis cezasına çarptırırken, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getirip 18 yıl hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı.

"Babam küfür edecek kişi değildi"

Başına çekiçle vurularak öldürülen arıtma tesisi görevlisi Gürel Uslu’nun kızı Kevser Akkaya ise cezayı az bulduğunu belirterek, haksız tahrik indirimine karşı çıktı. Akkaya, “Babam Fethiye’ye bir şirketin arıtma tesisini kurmak için gitmişti. Şirket babam ve iki kişiye aynı villayı tutmuştu. Bu villada kalan Cesim İ.’yi babam kendi çocuğu gibi severdi. Arkadaşları olaydan sonra anlatımlarında Cesim’in parası bitince babamın şirketi arayıp ona yardımcı olduğunu anlattılar. Babam öyle ağır küfür eden bir insan değildi. Mahkemenin verdiği kararı çok az buldum. Bu kişi ailemizi, hayallerimizi, geleceğimizi yıktı. Tam 40 gün babamın yanındaydı. Dosyayı avukatımızla istinafa taşıdık. İnşallah adalet yerini bulacaktır. En ağır ceza verilecektir. Canavarca hisle başına çekiç vurularak öldürülen babam için adaletin yerini bulması adına hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Bu saatten sonra tek dileğim en ağır cezayı almasıdır. Haksız tahrik vicdanımızı sızlattı” diye konuştu.

İstinafa başvuracak

Öte yandan, öldürülen Gürel Uslu’nun kızının avukatı Osman Alper Olgun, “Suçun vasıf ve mahiyetinde hataya düşüldüğü kanısındayız. Sanığın canavarca hisle eylemini gerçekleştirdiği ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı yönünde istinaf yoluna başvurduk” ifadelerini kullandı.