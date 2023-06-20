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Saldırıyı 'azmettirdiği' iddiasıyla gözaltına alınan babası Ziya Beşkardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Beşkardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

DHA Bilecik Temsilcisi Cafer Elmas’a kurşun yağdıran şahıs tutuklandı. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te dün gece evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan DHA Bilecik temsilcisi ve Yarın Gazetesi Sahibi Cafer Elmas’ı üç yerinden kurşunlayıp olay yerinden kaçan Ahmet Yasir Beşkardeş, polisin takibi sonucu yakalandı.

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