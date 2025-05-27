Gazeteci yazar Metin Özmen “Başarıda Arkadaş Seçimi” konulu kitabından sonra Türkiye geneli başlamış olduğu konferanslarından 150.sini Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesinde verdi.

BATMAN (İGFA) - Bitlis Valiliğinin düzenlediği kitap fuarı kapsamında Bitlis’in çeşitli okullarında konferans veren Özmen, 150. Konferansını Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip lisesinde vermiş olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Dosto Yayıncılığın kitap fuarı organizesiyle Bitlis Merkez Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu, Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrencilerle buluşan Özmen, öğrencilerde arkadaş seçiminin başarıya olan etkisini anlattı.

Öğrencilerin arkadaş seçiminin başarılarını ve hayatlarını olumlu yada olumsuz etkileyebildiğini belirten Özmen, başarılı olmak isteyen öğrencilerin mutlaka başarılı bir arkadaş grubuyla beraber olmaları gerektiğini söyledi. Özmen, sosyal medya arkadaşlıklarını bekleyen tehlikeler, arkadaş seçiminde hedef birliği, başarıyı ve hayatı olumsuz etkileyen arkadaşlardan kurtulma yolları ve iyi arkadaşların özelliklerini kendi yazmış olduğu “Başarıda Arkadaş seçimi” kitabından örneklerle anlattı.

Özmen, özellikle yanlış arkadaş seçimi yüzünden başarılı olabilecek birçok öğrencinin başarılı olamadığını belirterek tıpkı üniversiteye giriş sınavlarında olduğu gibi yanlış arkadaş seçiminde de 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kaydetti.

Özmen, “Arkadaşlıkta da durum üniversiteye giriş sınavı gibidir. Madem 4 yanlış bir doğruyu götürüyor, o zaman yanlış olan arkadaşlar, biz doğru bile olsak bizi kendileriyle yanlışa sürükleyebilir. ‘Güvercin kargalarla arkadaşlık yaparsa tüyleri beyaz kalır, fakat kalbi kararır.’ sırrınca biz güvercin gibi isek de kargalarla arkadaşlık yaparsak tüylerimiz beyaz kalır ama kalbimiz kararır. Ve yine madem; ‘Kurtla yatan ulumayı öğrenir’ sırrınca biz kötülerle, yanlışlarla arkadaş olursak yanlış yapmayı öğreniriz. Bu yüzden yanlış kişilerle beraber olmayıp yolumuza başarıya odaklanmış kişilerle devam edeceğiz.” dedi.

Konferansların çok verimli geçtiğini belirten Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu Müdürü Ekrem Uğurlu, Şehit Mahir Ayabak Ortaokulu Müdürü Cihat Aytaş ve Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürü Cengiz Taşcı, yazar Özmen’e teşekkürlerini dile getirdiler.