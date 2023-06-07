Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 7 bin dönüm buğday tarlası yandı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın 3 saattir söndürülemedi.

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarındaki buğday tarlasında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat içerisinde 7 bin dönümlük buğday tarlası kül olurken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın devam ederken, ekiplerin de kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.