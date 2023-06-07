Gaziantep’te trafik ekipleri, plakasız, tescilsiz, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı.

Gaziantep’te Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Kent merkezinde birçok farklı noktada 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 289 motosiklet kontrol edilerek 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiş, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 47 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 7 motosiklet trafikten men edilip, yapılan denetimlerde 301 şahıs sorgulanarak, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Trafik Bölge Müdürlüğü motosiklet uygulamalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.