Efeler Gazipaşa Ortaokulu, okullar arası küçük kızlar ve küçük erkekler hentbol kategorilerinde Aydın’da oynanan müsabakalarda namağlup olarak şampiyon oldu. 10-13 Nisan tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen grup müsabakalarına katılan okul, yine hem kızlarda ve hem de erkeklerde namağlup olarak Türkiye yarı finallerine yükseldi.



Efeler Gazipaşa Ortaokulu şimdi ise 2-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye yarı finallerinde Aydın’ı temsil ederek Türkiye finallerine çıkabilme mücadelesi verecek. Antrenör Hüseyin Yağcı ile geçmişte de Türkiye finallerinde mücadele ettiklerini belirten Okul Müdürü Nadir Coşkun, "Bu tür başarıların öğrencileri daha fazla motive etiğini ifade ederek çocuklarıma olan inancım tam, hocamızı ve öğrencilerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.