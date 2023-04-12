Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 3 ev yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, sahur vaktinde, Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde bir evde çıkan yangında alevlerin yanındaki evlere sıçraması sonucu 3 ahşap ev yanarak küle döndü. İhbar üzerine köye Kurucaşile belediyesi ve Amasra Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, yan yana olan Ahmet Öztürk, Mehmet Canbakış ve Sedat Eğridağ’a ait evler tamamen yanarak küle döndü.

Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken yangınla ilgili Jandarma ekipleri çalışma başlattı.