Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Valilik önünden Aydın Adnan Menderes Stadyumu’na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü sonrası statta devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Bugün 19 Mayıs 1919'da, Anadolu'ya ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da başlattığı kurtuluş mücadelesinin 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükranla anarken, 19 Mayıs’ların manevi atmosferinin, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. 19 Mayıs tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha kalkışının, başlangıç günüdür. Milletimizin azminin ve manevi gücünün, askeri gücü çok daha fazla olan devletleri mağlup edebileceğinin, ispat günüdür. Milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. Geleceğimizin teminatı olan gençliğe güven günüdür” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gençler için hizmete açılan yatırımlardan da bahseden Müdür Fillikçioğlu; “Bakanlık olarak gençliğin olduğu her yerdeyiz. Vizyonumuz ile yürüdüğümüz yolda kültürel, sanatla ilgili, bilimsel desteğin yanı sıra gençlik kampları ve hareketlilik projeleri ile de hizmet vermeye devam etmekteyiz. Son iki yıl içerisinde 6 spor salonu, 10 yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 14 Gençlik merkezi, 131 halı ve futbol sahası ile 2 adet motokros tesisi kazandırdık. Ayrıca yurt kapasitemizi 4 binden 12 bin 900’e çıkardık. 3 yeni yurdu hizmete açtık” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından okunan şiir ve Gençliğe Hitabe okundu. Daha sonra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

“Öğrencilerin gösterileri damga vurdu”

Ödül töreninin ardından öğrencilerden oluşan halk oyunları, aerobik, güreş, karate ve jimnastik gösterileri gerçekleştirildi. Program karate, jimnastik, dans, bayrak yarışı gibi çeşitli etkinlikler ile devam ederken, öğrencilerin gösterilerini izleyen vatandaşlar ise öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı. 19 Mayıs programı Vali Hüseyin Aksoy’un öğrencileri ve tören ekibini tebrik etmesi ile sona erdi.