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Büyükşehir Yasası’nın çıktığı 2014 yılından önce Aydın’da herhangi bir mahalle ve köyde su sıkıntısı yaşanmadığını söyleyen AKP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine yanıt muhtarlardan geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmaları ile 2014 yılının sonrasında mahallelerinde suya kavuştuklarını söyleyen muhtarlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon ve Su İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştirilen meclisinde 2024 yılında Aydın kent genelinde suya zam yapılmaması yönünde alınan karara AKP’li meclis üyeleri tepki gösterdi. Zam yapılmamasına karşı çıkan meclis üyeleri, Büyükşehir Yasası çıkmadan önce İl Özel İdaresi’nin kent genelinde su ve alakalı sorunlarla ilgilendiği dönemde Aydın’ın herhangi bir mahallesinde su sorunu yaşanmadığını iddia etti.

AKP’li meclis üyelerinin yalan söylediği kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Yapılan araştırmada 2014 yılının öncesinde Aydın’ın 68 köyüne düzenli su ulaştırılamadığı öğrenildi.

BUHARKENTLİ MUHTARLAR: “ALLAH ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN RAZI OLSUN”

Büyükşehir Yasası’nın yayınlanmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmaları ile mahallelerine su ulaştırıldığını söyleyen Buharkent Gelenbe Mahallesi Muhtarı Osman Çetinbağ, “Büyükşehir olmadan evvel Yukarı Gelenbe Mahallemizde suyumuz yoktu. Özlem başkanımızın sayende arsel kazılıp Yukarı Gelenbe Mahallesi’nin su sorunu çözülmüştür. Kendisinden Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyorum; ayrıca Gelenbe halkı için de teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle halkı adına Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Buharkent Gündoğan Mahallesi Muhtarı Davut Süzer ise, “Büyükşehir olmazdan evveli içecek suyumuz yoktu burada. Büyükşehir olduktan sonra sondajımız oldu, şu anda Allah’a şükür rahatız. Özlem hanımdan bundan dolayı Allah razı olsun, sağolsun, teşekkür ederiz” diye konuştu.

“ASKİ’NİN ÇALIŞMALARI İLE MAHALLEMİZ SUYA KAVUŞTU”

2014 yılının öncesinde köylerinde su olmadığını söyleyen, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’nin çalışmaları ile köy halkının suya kavuştuğunu belirten Karpuzlu Yağşılar Mahallesi Muhtarı Kemal Türk, “Büyükşehir olmadan önce köyümde su yoktu. Büyükşehir olduktan sonra ASKİ’nin çalışmaları sayesinde 7/24 suya kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu’na mahallem, şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla köylerine su geldiğini, ASKİ’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Köşk Kentenyeri Mahallesi Muhtarı Mitat Yalçın, “Göreve geldiğimden bu yana mahallemizde herhangi bir su sıkıntısı olmamıştır. Büyükşehir tarafından yapılan sondajlar sayesinde mahallemiz susuzluktan kurtulmuştur. Artı ASKİ’ye herhangi bir arıza olduğunda ‘Alo’ dediğimizde hemen gelip yapıyorlar. Daha önce mahallemizde çok büyük su sıkıntıları yaşıyorduk ve yaşadık da ama şimdi büyükşehir olduktan sonra sayın başkanımızın sayesinde su sıkıntılarımız giderildi. Bundan dolayı şahsım ve halkım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok çok teşekkür ediyorum” dedi.