İddiaya göre aile arasında çıkan tartışma sonucu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkı. Çıkan yangın üzerine mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahalede bulunarak yangını söndürdüler.

Yangın haberini alan Cumhuriyet Halk Partisi Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci, olay yerine giderek İtfaiye ekiplerinden bilgi aldı. CHP Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci, mahalle sakinleri ve aile geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci, “ Talihsiz bir olay yaşanmış ve Allahtan can kaybımı yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz her zaman olduğu gibi bu günde büyük bir titizlik ve huzla olaya müdahale ederek başka evlere sıçramasını önlemiş yangını can kaybı yaşanmadan söndürmüştür. Mahalle sakinlerimiz ve ev sahibene geçmiş olsun dileklerimi iletirim” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı