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Sektör uzmanları yüksek enflasyonist bir dönemde gayrimenkul fiyatlarındaki değer artışının, güvenli ama getirisi düşük bir liman olacağını belirtiyor. Konutun yıllık getirisinde amortisman süresi İstanbul’daki apartmanlarda 20-25 seneyi bulabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Son iki yılda konut yatırımcısının yüzünün güldüğünü belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konut yatırımının nakit para ile yapılması gereken bir yatırım olduğuna dikkati çekerek, "Yüksek enflasyonist bir dönemde gayrimenkul fiyatlarında değer artış kazançları yüksek olmaz, güvenli ama getirisi düşük bir liman olur" dedi.

"Gayrimenkul piyasasındaki stok erime hızına bakınca neler olduğunu daha iyi görebiliyoruz" diyen Turgut Yazıcı, "Ocak 2023’den bu yana Türkiye genelinde satılık konut stoku genel ortalamada yaklaşık yüzde15 arttı; bu artışın yüzde 19’u yakını İzmir’den, yüzde 12’si ise İstanbul’dan geliyor. Kiralık miktarında ise artış daha dramatik, stok genel bazda yüzde 72 arttı. Kiralıkta en fazla stok artışı olan il İstanbul, yüzde 74 gibi bir rakamlar başı çekiyor.” dedi. Deprem nedeni ile arada büyük de bir stok erimesi olmuştu, bu açıdan bakıldığında aslında reel rakam daha da büyük diye düşünebiliriz" diye konuştu.

İSTANBUL’DA APARTMANLARDA AMORTİ SÜRESİ ARTIK 20-25 SENE

Bu arada fiyat artışlarının kira artışını da beraberinde getirdiğini söyleyen Yazıcı, yatırım yapılan miktarın arttıkça yatırım yapılan mülkle ilgili kira beklentisi rakamının da buna bağlı yükseldiğini söyledi.

Ev sahibi kiracı ilişkilerinde sorunun büyük olduğuna vurgu yapan Yazıcı, "Yüzde 25’lik artış limiti aslında piyasa dengesini bozuyor. Öte yandan konutun yıllık getirisinin amortisman süresi ile çarpılması gayrimenkulün fiyatını veriyor. Değer arttı, kira ona paralele artamadı böylece mülkün kendini amorti etme süresi daha da uzadı. Çok değil sadece 4-5 sene önce İstanbul’da apartman dairelerinde amorti süresi olarak 15-18 yılları konuşurken bugün 20-25 seneleri konuşur olduk" diye konuştu.