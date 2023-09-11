Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde “Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 8 gün hapis cezası bulunan R.D. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın ayrıca “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama” suçlarından aranması bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.