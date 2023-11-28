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Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Başkanı Hüseyin Seymen güven tazeledi.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Kısa adı GÖKÖZ-DER olan Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, 10. dönem olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Bursa Yunuseli Kaya Yemek Restoran'da yapılan genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Seymen güven tazeledi.

Derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Seymen, aynı heyecanla çalışmalarını hızlı şekilde devam etmek istediklerini belirterek, kendilerini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür etti.

Hüseyin Seymen başkanlığındaki yeni yönetimde, İdris Aydın, Sadettin Özdemir, Şevket Gülenç ve Aydın Kaya yer alırken; Mustafa Demir, Recep Kaya ve İslam Kurtul ise denetleme kuruluna seçilen isimler oldu.