Bartın’da hafif ticari aracın yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışan çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bartın’da Vural Ak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 yaşındaki Emir Ensar Erdem isimli çocuk yaya geçidinden yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken bu sırada Karabük istikametine seyir halinde olan Erdem Nalbant (36) yönetimindeki 07 ASU 136 plakalı hafif ticari aracın kendisine çarpmasıyla birlikte yola savruldu. Çarpmanın şiddetiyle ayakları yerden kesilen ve metrelerce savrulan çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza mahallinde yapılan çocuk daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.