Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksı sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y.'nin Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şahsın saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler Y.Y.'yi kıskıvrak yakaladı.



Öte yandan uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.H. de yapılan çalışmalar çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve B.H. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.