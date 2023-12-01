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Bursa'da "Bereket diyarı Gürsu" diyerek yola çıkan AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, açıklamasını yaptığı ilk günden bu yana saha çalışmalarında hız kesmiyor.BURSA (İGFA) - Yaşamında Gürsu'nun önemi bir yeri olduğunu, futbol ve antrenörlük yaptığı ilçede, çalışmaya da Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde başladığını belirten iş insanı tarım danışmanı Halit Şefikoğlu, gerek kırsal, gerekse merkez mahallelerde yaptığı ziyaretlerde Gürsu'yu geleceğe birlikte taşıma sözü verdi.

18 yaşından bu yana hizmet ettiği Ağaköy'den çalışmalarına başlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını ifade eden Şefikoğlu, Kazıklı'da da ziyaretlerde bulundu. Spor kulübü ve kooperatifine hizmet ettiği ilçede Ağaköy Muhtarı Ertuğrul Ertem ile Kazıklı Muhtarı Salih Dinçer'e sıcak misafirperverliği çin teşekkür eden Şefikoğlu, Gürsu'nun önceliğinin tarım olduğunu ve tarımı koruyup sanayiyi Ar-Ge ile geliştireceklerinin söyledi.

AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, ziyaretlerde Gürsu'yu başkalaşmadan, sağlıkla gelişen, modern, zengin ve huzurlu bir ilçeye dönüştüreceklerini kaydetti. "Bu konuda iddia sahibiyiz. Çünkü büyüklerimizin izindeyiz" diyen Şefikoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yakın tarihimizdeki en güzel örneklerden biridir. Bizlerin belediyecilik anlayışının özünde de şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak vardır" diye konuştu.