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Şarkıcı Hatiç , 2023 yılının son şarkılarından birisinde Enes ile birlikte düet yaparak sevenlerinin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Sonbahar , Kış aylarına yakışan kalitede bir şarkıyı Enes ile birlikte düet yapıp çıkaran Hatiç , bir yandan da konser maratonuna devam ediyor. 3.Single şarkısı "Yoktun Karlar Yağdı Bu Yaz " adlı şarkısını tüm dijital platformlarda yayınlatan başarılı Sanatçı Hatiç ve Enes şarkılarına gelen olumlu tepkilerden memnun olduklarını belirttiler. "Yoktun Karlar Yağdı Bu Yaz " adlı şarkısının klibi Club Bykedi ve CilveMeyhane de çekildi. Çekilen klip sevenleri tarafından oldukça beğenildi.

Söz müzik Enes Tuğral

Aranje : Hüseyin Bertan



Klip Yönetmeni : Fatih Öztop

Sanat Yönetmeni : Halil Uzel , Metin Otu