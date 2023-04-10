Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarım arazilerinin sulanması adına DSİ 21. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Karpuzlu ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipkışla Göleti, üreticilere umut oldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 710 bin metreküp su depolama hacmi bulunan gölet, su tutmaya başladı. Sulama hattı ve sanat yapıları imalatları tamamlanan gölet, mekanik imalatların tamamlanmasının ardından bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak.



Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Hatipkışla Göleti, 710 bin metreküp su depolama hacmine sahip olup, sulama hattı ve sanat yapıları imalatları tamamlanmıştır. Gölette su tutulmuş olup, mekanik imalatların tamamlanmasına müteakip bin 100 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı.