Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hikmet Saatçı yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, "Cennet vatanımızın kadim topraklarında yaşayan bir azınlık hariç hiç bir vatandaşımız milli değerlerimizi sermaye karşısında peşkeş çekmez, çektirmez.

Sınır namustur derken yaptığımız haykırışları kulak ardı eden, Cumhuriyet kazanımlarımızı satmayı huy edinen yönetilemeyen Türkiye'nin sermaye düşkünü iktidarı Akp sayesinde 2002'den beri yürütülen başarısız ekonomi politikaları yüzünden bugün ülkemiz Arap sermayesine boyun eğecek duruma gelmiş, tüm kurumlarımızı sermaye patronlarının ellerine çaresiz bir şekilde teslim etmiştir.

Akp iktidarı sayesinde ülkemiz şimdiye kadar para uğruna çok şey kaybetti ve kaybettirildi. Nice kanla alınan toprakları ve adaları sattılar ama yetmedi. Ama bilinsin ki Türk milletinin onuru, bağımsızlığı hiçbir zaman pazarlığa konu olmadı.

Dün ülkemizin gündemini Süper Kupa maçında yaşanan olay kapladı. İki TÜRK takımın Suudi Arabistan' da gerçekleşecek olan maçta;

* ATATÜRK poster ve tişörtlerine

* “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ve "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" pankartlarına izin verilmediği belirtildi. Merak ediyorum bizim göremediğimiz ya da gösterilmek istemeyen nasıl kirli oyunlar dönüyor. Çünkü tüm dünya çok iyi bilir ki Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK kırmızı çizgimizdir. Bağımsızlığımızın simgesi ve göstergesi İstiklal Marşımızı söylememize hiçbir koşul hiçbir siyasi iddia ve hiçbir millet engel olamaz.

Arap yetkiler sırtını sıvazlasın diye kendini ortaya atanlar, milli yas edenler umarız ki o milletlere zamanında kendisine duyulan saygı ile elini öptüren ulusal bir lidere yapılan saygısızlık karşısında gerekli tepkiyi gösterirler.

İki güzide kulübümüz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gösterdikleri onurlu ve dik duruş için teşekkür ediyorum" Dedi.