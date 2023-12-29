Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk pankartı' krizi yaşandı.
Yaşanan krizin sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe Spor kulübleri maça çıkmama kararı aldı. Tüm Türkiye'ye tepkisini sert bir şekilde gösterirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'da bu duruma sessiz kalmadı. Sosyal medya aracılığı ile tepkisini ve tesekkürünü dile getirerek paylaşımda bulundu.
Çerçioğlu paylaşımında:
"Fenerbahçe ve Galatasaray’ı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan hassasiyetlerinden dolayı yürekten kutluyorum" dedi.
Haber: Ömür Yapıcı