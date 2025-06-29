Huawei FusionSolar 3. Küresel Kurulumcu Zirvesi, Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika’dan ortakları bir araya getirdi. PV ve ESS pazar trendleri, kurulumcu stratejileri ve başarı hikayeleri ele alınarak dağıtılmış enerji geleceği planlandı.DONGGUAN, Çin (İGFA) -Huawei FusionSolar, 16-19 Haziran 2025 tarihlerinde Dongguan'daki Sanyapo Kampüsünde 3. Küresel Kurulumcu Zirvesini gerçekleştirdi. Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve dünya çapındaki diğer bölgelerden ortaklar ve üst düzey kurulumcular, PV ve enerji depolama sistemi (ESS) pazar trendleri, kurulumcu stratejileri, başarı hikayeleri ve pazarlama stratejilerinin derinliklerine dalarak dağıtılmış enerji pazarının geleceği için bir plan oluşturdular.

İLETİŞİM VE ETKİNLEŞTİRME: AKILLI PV ENDÜSTRİSİ İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURMAK

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Digital Power Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Charles Yang, hoş geldiniz mesajının ardından "Müşteri Merkezli Kalmak: Huawei'nin Kültürü ve Temel Değerleri" konulu bir konuşma yaptı. PV ve ESS tarafından temsil edilen küresel yeşil enerji endüstrisinde istikrarlı ve güçlü ortaklara sahip olmanın iş başarısının anahtarlarından biri olduğunu belirtti.

Huawei'in müşteri odaklı ilkesini ve temel değerlerini takip eden Huawei Digital Power, dijitalleşme, zeka ve karbonsuzlaştırma stratejik yönüne bağlıdır ve daha iyi, daha yeşil bir gelecek inşa etmek için küresel ortaklar ve müşterilerle yakın bir şekilde çalışır.

Huawei Digital Power Akıllı PV & ESS Pazarlama ve Satış Servisi Başkanı Sun Xiaofeng "Birlikte Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" konulu bir konuşma yaptı. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi boyunca yeni güç sistemlerinde önemli bir motor haline geleceğini ve tam ticarileşmeye ve tüm senaryoların geliştirilmesine doğru ilerleyeceğini vurguladı.

Huawei FusionSolar, dört kurulumcu stratejisi aracılığıyla kurulumcuların işlerini geliştirmelerine ve iş başarısı elde etmelerine yardımcı olacaktır: herkese uyan olağanüstü çözüm, güvenilir hizmetler, değer odaklı pazarlama ve sürdürülebilir iş sistemi.

Huawei Digital Power CMO'su Fang Liangzhou, "İş Başarısını Artıran Ortaklar ve Kurulumcularla Markalaşma ve Pazarlamanın Güçlendirilmesi" konulu bir konuşma yaptı. Markalaşma ve pazarlamanın iş başarısı için önemini vurguladı, Huawei Digital Power'ın marka imajını güçlendirmeye yönelik sürekli yatırımını sergiledi ve Avrupa ve Asya Pasifik gibi bölgelerdeki ortaklar ve kurulumcular tarafından ortak pazarlamanın başarılı bir şekilde keşfedilmesini paylaştı. Huawei Digital Power, markalaşma ve pazarlama kaynaklarını ve uzmanlığını paylaşmak ve karşılıklı iş başarısını teşvik etmek için iş ortakları ve kurulumcularla açık bir şekilde işbirliği yapacak.

FusionSolar Akıllı PV Yönetim Sistemi Baş Mühendisi Wang Wenyuan, "Akıllı Tasarım: 10 Dakikada Konseptten İş Planına" başlıklı bir sunum yaptı. Akıllı Tasarım, standartlaştırılmış tasarım, cihaz seçimi ve sezgisel ve görselleştirilmiş proje gelirleri dahil olmak üzere tesis sahiplerine çözüm tasarlamada yardımcı olan verimli ve profesyonel bir çevrimiçi tasarım aracıdır. Kurulumcular sahayı ziyaret etmeden 10 dakika içinde tasarımı tamamlayabilirler. Araç yalnızca elektrik tasarımı, 3D modelleme, PV modül yerleşimi ve cihaz listesi oluşturmayı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yatırım getirisini (ROI) açıkça gösteren ayrıntılı raporlar oluşturarak tesis sahipleri ve kurulumcular arasındaki iletişim verimliliğini ve deneyimini önemli ölçüde artırıyor.

Huawei Digital Power CRM'in Baş Dijital Mimarı Antonio Jiang, kurulumcular için tasarlanan tek duraklı dijital bir platformu tanıttı. Platform, şirket kaydı ve sertifikasyonu, pazarlama desteği, teşvik faaliyetleri, eğitim, etkinleştirme ve teknik müdahale dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Platform, saha gücü, iş ortağı geliştirme ekipleri ve ilgili dijital araçlarla işbirliği içinde, kurulumcu gelişimi ve desteği için etkili bir sistem oluşturur. Huawei ve kurulumcular arasında köprü kurar, kurulumcuların gereksinimlerine çevik bir şekilde yanıt verir ve kurulumcuların yeteneklerini ve operasyon verimliliğini artırarak iş geliştirmelerini kolaylaştırır.

Huawei Digital Power Global Teknik Servis ve Operasyon Başkanı Allen Zeng, "Başarınızı Mühendislik ile İnşa Edin: Daha Akıllı Kurulumlar, Gelişmiş Destek, Sınırsız Fırsatlar" başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Dört ana eğilimi ortaya koydu: daha sıkı güvenlik gereklilikleri, rekor düzeyde yüksek kurulu kapasite, ESS'nin artan önemi ve pazarda ihtiyaç duyulan yeni büyüme motorları. Huawei, kurulumcuların iş başarısı elde etmelerine yardımcı olmak için basitleştirilmiş kurulum ve bakım, profesyonel ve akıllı hizmetler ve uzun vadeli karlara odaklanan, kalite mükemmelliği, profesyonel ustalık ve stratejik bir vizyon içeren üç boyutlu bir hizmet sistemi oluşturmuştur.

Huawei Digital Power Küresel Konut PV Satış ve Servis CTO'su Wang Xiao, "Çözüm Değeri ve Uçtan Uca Destek: Konut Sektöründe Kurulumcuların Başarısını Güçlendirmek" başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında konut pazarındaki gelişim trendlerini, yeni fırsatları ve Huawei FusionSolar konut çözümlerini paylaştı.

Huawei'nin, kurulumcuların iş başarısı elde etmelerine yardımcı olmak için uçtan uca destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca "ürün çözümlerinin değer sunumu, birincil üretken güçtür" ifadelerine de dikkat çekti. Konut tipi PV+ESS pazarı gelecekte de canlı kalmaya devam edecek ve Huawei'nin konut tipi çözümleri gelişmeye devam edecek. Huawei, üçüncü taraf ekosistemini entegre ederek kurulumcular için daha fazla iş değeri yaratacak.

Huawei Digital Power Küresel Ticari ve Endüstriyel PV Satış ve Servis Başkanı Jack Tong, ticari ve endüstriyel sektör için geliştirilen "Tek Çözüm Her Şeye Uyar" çözümünü ve sektörün ilk 215 kWh Akıllı Hibrit Soğutmalı Enerji Depolama Sistemini piyasaya sürdü. ESS'nin hücreden tüketime (C2C) çift bağlantılı güvenlik tasarımı, TÜV Rheinland'dan ilk Safety Prime sertifikasını kazandı. Sektörün ilk Akıllı Hibrit Soğutma teknolojisi %91,3'lük bir gidiş-dönüş verimliliğine (RTE) ulaşmaktadır. Benzersiz çift döngülü ısı dağıtma tasarımı, endüstriye göre %2 daha yüksek sağlık durumu (SOH) sağlamaktadır. Benzersiz paket seviyesi optimize edici, sektör ortalamasından %2 daha fazla kullanılabilir kapasite elde eder. Genel çözüm dört temel değer sunuyor: proaktif güvenlik, üstün kalite, daha yüksek kârlılık ve herkese uygunluk, mal sahipleri, ortaklar ve Huawei için ortak başarı elde etmek ve çeşitli sektörlerin yeşil dönüşüme ulaşmasına yardımcı olmak.

EN İYİ KURULUMCU YARIŞMASI: DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN KÜRESEL BAŞARILI DENEYİM PAYLAŞIMI

HUAWEİ FUSİONSOLAR YARATICILAR KUPASI: KURULUMCULARIN GÖZÜNDEN YEŞİL VE DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA HİKAYELERİ

Dört gün sürecek etkinlik kültür, strateji, teknoloji ve model güçlendirme gibi bir dizi ana temayı kapsıyor. Bu sadece dünya çapındaki Huawei FusionSolar ortakları ve kurulumcuları için büyük bir etkinlik değil, aynı zamanda farklı pazarlarda deneyim ve fikir alışverişinde bulunmak, birbirimizden öğrenmek ve birlikte büyümek için bir fırsat.