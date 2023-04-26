Halk tarafından “Aydın’ın Efsane Belediye Başkanı” olarak anılan ve Aydın şehrini köy görüntüsünden şehre dönüştürdüğü kabul edilen Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu, siyasi sistemdeki bozuk yapıya ilişkin açıklamalarında “Neden bu ülke kalkınamıyor?” sorusunun cevabını verdi.

Bozulmuş bir siyasi sistemin partileri içinde kendisinin verdiği mücadeleden örnekler veren Aksu, “Bu sistemin sizi zorladığı uygulamalara teslim olursanız, ülkenin tüm imkanlarını haksız şekilde birilerine aktarırsınız; halka bir şey kalmaz” dedi. Aydın şehrini nasıl Aydın yapabildiğinin sırrını açıklayan Aksu’nun çarpıcı açıklamaları, halk arasında büyük destek uyandırdı.

"21 yıldır taş üstüne taş koymadılar"

Rant ekonomisinin teslim aldığı siyaset dünyasında oluşan partilerin sizi teslim alarak, halktan uzaklaştırdığını, kendine ve belli bir kesime tüm kaynakları yönlendirerek, halkı tabanda fakirleştirdiğini açıklayan Aksu, “Bu sisteme teslim olmazsanız ortaya çok güzel işler çıkıyor” dedi. Aydın kentinin de böyle ortaya çıktığını ancak kendisinden sonra 21 yıldır taş üstüne taş konulmadığını söyledi.

"Bağımsız olmak, halkın hakkını yedirmemektir"

Aksu neden bağımsız aday olduğuyla ilgili soruya da açıklık getirdi: “Bağımsız olmak”, bozuk siyasi sistemin emrine girmeden mücadele edebilmektir. Halkın yanında olabilmektir. Halkın hakkını yedirmemektir. Halkın hakkını yandaşlara peşkeş çekmemek; hak etmeyen insanlara torpil yapmamaktır. Bozuk sisteme teslim olmamaktır. Bunları yapmazsanız ortaya inanamayacağınız kadar halk yararına güzel şeyler çıkar, toplum gelişir ve kalkınır. Aksi halde sadece yandaşlar gelişir ve kalkınır. Toplum ise tabanda soğanı bile bulamaz” diyen Aksu şöyle devam etti: “Çürümüş bir siyasi sistemin size dayattığı parti şartlanmasından, yani bağımlılıktan kurtulun ve herkes bağımsız olsun. Türkiye’yi bu bağımsız düşünce ve irade yükseltecektir.”

"Kendilerini alkışlatarak sahte coşkular yaratıyorlar"

Bağımsız aday Hüseyin Aksu, bugünlerde seçim arabasının üstünden kahvehanelere, duraklarda bekleyen vatandaşlara tek başına yaptığı konuşmalarda ani ve içten alkışlar topluyor. “Etrafınıza kitle partilerinin kalabalığını toplayarak, kendi götürdüğünüz kalabalığa kendinizi alkışlatarak yapılan siyasetin, yani sahte coşkular ile halkı dolduruşa getirerek yapılan siyasetin sonunda hep vatandaş borçlu çıkıyor” diyor.

“Kolaysa, sistemin parti vekil adayları, tek başlarına dolaşıp herhangi bir topluluktan alkış alsınlar. Çürümüş, ilkesizleşmiş, kişisel çıkarlar için her şeyi anında satmaya hazır olan iş birliklerinin kol gezdiği siyasi yapı adeta vatandaşı esir alıyor. Bu esaretten kurtulmanın tek yolu bağımsız olmaktır” diyen Aksu’nun konuşmalarında sokaklardan, kahvehanelerden alkışlar yükseliyor.

"Bağımsız mücadele insanına oy verin"

Hüseyin Aksu, bunu yapmanın, yani bozuk sisteme karşı bağımlı hale gelmeden, bağımsız kalarak mücadele etmenin çok güç olduğunu, kendisinin bunu 50 yıldır yaşadığını ifade ederek halka ve seçmene bir hatırlatma yapıyor:

“Bağımsız mücadele etmek çok zordur. Ama bağımsız mücadele edenlere destek olup, onlara yetki ve güç vermek sizler için çok kolaydır. Bunun için yapacağınız tek şey seçim pusulasında ‘bağımsız mücadele insanına’ oy vermektir” diyor.

Haber: Ebru Paksoy