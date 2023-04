Aydın’da yaptığı dokuz yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirdiği projelerle Aydınlılar’ın gönlünde taht kuran Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kent Bilimci, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aksu, seçim propaganda döneminin bu en yoğun günlerinde bile şimdiden, seçilecek parlamentoya sunacağı, “Deprem Devrimi”, diğer adı ile “Kentleşme ve Yerleşme Devrimi” paketini tüm siyasi partilere gönderdiğini açıkladı.

Aksu: “Siyaset bir ortak akıl işidir”

Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu yaptığı açıklamada, siyasetin bir yalan yarışı, milleti bölmek için karşı tarafa saldırma arenası olmadığını söyledi. Hüseyin Aksu şöyle devam etti: “Siyaset bir ortak akıl işidir. Projelerinizi her kesimle, tüm paydaşlarla paylaşarak mükemmel hale getirirsiniz. Her şeyi ben bilirim diyemezsiniz. Toplumun katılımcı, çoğulcu ortak aklını elde etmek için her siyasi bakış açısı ile barış içinde olmanız gerekir. Bu nedenle, üzerine yıllardır çalışarak hazırladığımız “Deprem Devrimi” paketini tüm siyasi partilere şimdiden ilettim -ki biraz kendilerine gelsinler. 14 Mayıs’tan sonra yapılması gereken gerçek gündemi hatırlasınlar” diyor

Hüseyin Aksu, partilere gönderdiği Kentleşme ve Yerleşme Devrimi kanunlar paketini ise şöyle açıkladı:

“1997 yılında 54’üncü hükümet döneminde bana verilen görevle kurulan araştırma grubunun hazırladığı 21. Yüzyıl Türkiye’si için Yeniden Yapılanma Tasarıları, daha sonra SİSAM Araştırma Platformu’na dönüştürülerek, 25 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Grubu bünyesinde yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ‘Deprem için kalıcı çözüm modelleri’ ve bunlara bağlı tüm yasal ve idari düzenlemelere ilişkin çalışmalarla amaçlanan; 10 yıllık bir süreçte “Türkiye’nin bütününü muhtemel en şiddetli depremde dahi, can ve mal kaybı olmayan bir ülke haline getirmektir”.

Türkiye’nin temel sorunlarını çözecek

Kanun tasarılarından yönetmeliklere, uygulama ve eğitim kılavuzlarından performans protokollerine kadar tüm ayrıntıları ile hazırlanmış olan; bütüncül ve disiplinler arası bir model içinde; Türkiye’nin kentleşme konusundaki, başta deprem olmak üzere, gecekondu, kaçak inşaat, trafik, ulaşım, altyapı, tarım arazilerinin korunması gibi temel sorunlarının tümünü çözecek Kentleşme Devrimi’nin yol haritası ve ana stratejisini ise şu şekilde:

ANA STRATEJİK PLAN

1- MEVCUT YAPI STOKUNUN DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLMESİ

- YAPI ENVANTER İ: YAPI TESCİL, MUAYENE VE PLAKA SİSTEMİ KANUNU

- ULUSAL DÖNÜŞÜM : YAPI STOKUNUN ULUSAL ÇAPTA VE 7 YILDA TAMAMININ DÖNÜŞÜMÜ VE DEPREME KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ

- FAYLARIN HASSAS TESPİTİ: SAKINIM BANDLARININ İMAR PLANLARINA İŞLENEREK YAZILI KANUN HALİNE GETİRİLMESİ VE NİHAYET FAY SAKINIMI ALANINDA KALAN TÜM YAPILARIN DEVLET TARAFINDAN TAZMİN VE TASFİYE EDİLEREK DÖNÜŞÜMÜ

2- YENİ YAPILACAK YAPILARIN DEPREME VE AFETLERE KARŞI TAM GÜVENLİ OLARAK YAPILMASININ SAĞLANMASI:

- YAPI SİGORTASI VE DENETİMİ KANUNU

- COĞRAFİ BİLGİ VE PLANLAMA KANUNU

- YAPI VE ALTYAPI KANUNU

- TARIM PARKLARI KANUNU

Kanun tasarıları nasıl hazırlandı?

Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu yaptığı açıklamada, kanun tasarılarının nasıl hazırlandığını da açıkladı. “Tüm sistemi, doğrular üzerine ve denetim esasına göre tasarladık. Kentsel rantlara teslim olmayacak, menfaat çetelerinin yozlaşmış siyasetçilerin, iş adamı kılığında dolaşan kurnaz spekülatörlerin delemeyeceği bir sistem oluşturduk” diyen Aksu, şöyle devam etti:



“Tüm sistemde, eksiksiz ve güvenli teknik şartlar, bağımsız denetim, kurumsal yapı, çifte denetim, denetimin ve uygulamaların “protokollerle” adım adım tanımlanması, denetleyenlerin eğitimi ve sertifikalandırılması, hata yapanların meslekî cezalara muhatap olması. İnşaat sürecine katılan şantiye şefi, mühendisler, kalfa, usta, işçi, bekçi, şoförler dahil herkesin eğitimden geçirilerek sertifikalandırılması… Tüm bunları kanun tasarılarımıza nakış işler gibi işledik. Amiyane tabiri ile “Top Geçer Adam Geçmez” kanun ve yönetmelikler ile, eğitim kılavuzları, uygulama protokolleri hazırladık.”



Yerleşme ve Kentleşme Devrimi, tam yedi kanun, 130 yönetmelik ve 40 bin sayfa müktesebat ve müfredattan oluşuyor.

Hüseyin Aksu yaptığı açıklamada son olarak, “Emekle ve akılla yapıldı. Akıl öğretmedik. Aklı gerçeklerle buluşturduk ve çözümü işleyen bir mekanizma olarak tasarladık. Bir tek yaşama geçirmesi kaldı” dedi.

Hüseyin Aksu, tek başına dev bir ordu gibi çalışıyor

Kent Bilimci, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aksu, bugünlerde günde 14 saat seçim arabasının üzerinden halka hitap ediyor. Tüm ziyaretlerinde büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılaşıyor. Öte yanda, her gün beş saatini bilgisayar başında sosyal medya ve proje yönetimine harcıyor. Tek başına, tüm adaylardan daha fazla ürettiği söyleniyor. Aydın’ın Efsane Belediye Başkanı Hüseyin Aksu’nun çalışkanlığı, cesareti ve azmi, halk arasında ve sosyal medyada en fazla ön plana çıkan ve övgü alan yönü oluyor.

Haber: Ebru Paksoy